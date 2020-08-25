Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сознательно затягивают дело «Роттердам+», понимая его бесперспективность из-за отсутствия ущерба и потерпевших.

Об этом пишет адвокат стороны защиты Артем Трекке в своей колонке «Конец «Роттердам+»: взгляд адвоката» на сайте «Обозреватель».

«Безусловно, дело «Роттердам+» имеет значительный общественный резонанс и поэтому детективы стараются затянуть дело, понимая, что судебное производство полностью бесперспективно и однозначно дискредитирует позицию правоохранительного органа», - пишет адвокат.

Трекке отметил, что на момент истечения сроков досудебного расследования, в материалах уголовного дела не было ни одной компетентной экспертизы, которая бы подтверждала незаконность формулы «Роттердам+» и нанесение убытков кому-либо.

Также уже после остановки расследования в СМИ появилась информация, что комплексная экспертиза Службы безопасности Украины не подтвердила убытки от действия формулы.

«Если это правда, то это очередной раз подтверждает позицию защиты и мнение уже имеющихся в этом производстве экспертиз об отсутствии какого-либо ущерба от применения формулы «Роттердам+», - добавил адвокат.

По его словам, в распоряжении стороны защиты имеется более 10 украинских экспертиз и 4 международных исследования, которые подтверждают правильность и обоснованность формулы «Роттердам+», а также законность ее принятия.

«Единственным правильным решением в рамках этого уголовного производства является его закрытие на основании доказательств, которые подтверждают обоснованность формулы «Роттердам+» и отсутствие каких-либо убытков», - подытожил адвокат.

Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу «Роттердам +». НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

НАБУ и лично глава бюро Артем Сытник признали, что следствию не удалось экспертно подтвердить наличие убытков. 20 августа сразу несколько независимых друг от друга источников сообщили, что финальная экспертиза по делу «Роттердам +», выполненная Службой безопасности Украины, не подтвердила наличие убытков от действия формулы.

Ранее ряд других государственных экспертиз, проводимые в том числе по обращению НАБУ, также установили отсутствие каких-либо убытков от действия формулы.

Расследование по делу «Роттердам +» началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Общие расходы государственного бюджета на проведение расследования составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЕКП Дмитрия Вовка.

Формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.