Фонд государственного имущества должен как можно быстрее приватизировать ПАО «Центрэнерго», заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус в интервью изданию «Oil Point»

"Центрэнерго" надо приватизировать, и как можно быстрее – потому что это вечные скандалы, порой обоснованные, а порой и нет. Это должна быть частная компания, которая будет работать в интересах своих частных акционеров, а государство получит конкуренцию на рынке и будет регулятором на этом рынке", - заявил Герус.

Депутат также отметил, что готов поддержать соответствующие законодательные изменения, чтобы ускорить приватизацию «Центрэнерго».

"Сейчас от Фонда госимущества относительно изменений в законах не было никаких запросов, там есть понятная процедура. Но даже если надо что-то изменить - я готов инициировать эти изменения, чтобы эта история наконец закончилась", - добавил Герус.

Ранее в интервью информагентству «Интерфакс-Украина» Герус заявлял, что приватизировать «Центрэнерго» нужно вместе с сырьевой базой. Для этого, по его словам, перед приватизацией нужно перспективные государственные шахты объединить с «Центрэнерго».

Также за передачу «Центрэнерго» государственных угольных шахт выступил генеральный директор генерирующей компании Александр Корчинский. По его убеждению, это позволит улучшить финансовое состояние компании и повысить ее стоимость.

По информации Фонда государственного имущества, который владеет 78% акций «Центрэнерго», приватизация компании должна состояться во втором квартале 2021 г. Эти обязательства предусмотрены в меморандуме с Международным валютным фондом.

Напомним, с июля 2019 г «Центрэнерго» находится под операционным контролем группы «Приват». Контроль был установлен после назначения Кабинетом Министров главой компании Владимира Потапенко. Это произошло 1 июля 2019, когда представителем президента в правительстве был Андрей Герус.

После этого «Центрэнерго» начало закупать уголь через близкие к «Привату» компании и реализовать с дисконтом всю произведенную электроэнергию предприятиям этой группы. К примеру, госкомпания продала структурам с орбиты группы "Приват" фактически всю электроэнергию, которая будет произведена в IV квартале 2020 года, по цене на 34% ниже себестоимости.

Кроме того, в июле 2020 года из расследования программы «Схемы: коррупция в деталях» стало известно, что «Центрэнерго» зарабатывает миллиарды за счет государственного «Энергоатома», торгуя «воздухом»