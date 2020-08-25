Рост железнодорожных тарифов на грузоперевозки увеличит транспортные расходы энергопредприятий на 150 млн грн в текущем году и еще на 1 млрд грн. – в следующем, что приведет к катастрофе в отрасли. Об этом говорится в обращении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса к премьер-министру, министру инфраструктуры и врио министра энергетики.

В Федерации отметили, что угольная и энергетическая отрасли являются основными пользователями услуг АО «Укрзализныця» и обеспечивают около 10% ее грузопотока, и увеличение тарифов на грузоперевозки существенно ударит по предприятиям отрасли.

"Железная дорога-практически безальтернативный способ транспортировки угля, мазута для нужд ТЭС. Бесперебойная работа железной дороги и тарифная нагрузка существенно влияют на стабильную работу и финансовое состояние предприятий отрасли», - отмечается в обращении.

Авторы обращения считают, что в случае принятия проекта приказа Министерства инфраструктуры «О внесении изменений к Коэффициентам, применяемым к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ним услуги», которым предусмотрено двухэтапное повышение тарифов на перевозки порожних вагонов из-под выгрузки топлива с 1 сентября текущего года и с 1 января следующего - стоимость перевозки топлива вырастет в среднем на 10-13%.

«По оценкам Федерации в случае внедрения в действие Проекта Приказа стоимость перевозки топлива для нужд ТЭС возрастет в среднем на +30-40 грн или на +10-13%, а транспортные расходы предприятий отрасли вырастут до конца 2020 года на 150 млн грн, и еще на 1 млрд грн в 2021 году», - отмечается в обращении.

В Федерации отметили, что увеличение расходов на транспортировку существенно ухудшит ситуацию в угольной и энергетической отрасли, которые сейчас, в частности из-за кризиса, имеют миллиардные убытки. Но призвали правительство не повышать тарифы на железнодорожные перевозки, а снизить их.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявлял, что повышение тарифов «Укрзализныцей» на грузоперевозки будет катастрофой для предприятий-экспортеров, отметив, что это приведет к удорожанию их продукции и потери конкурентоспособности на мировых рынках.

В то же время первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко отмечал, что от стабильной работы «Укрзализныци» зависит вся экономика страны, и в условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки, поскольку это ударит по базовым отраслям.