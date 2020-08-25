Национальный банк Украины уличили в незаконных действиях, а именно в противоправной ликвидации банка "Премиум"

Так, 15 июля текущего года Верховный Суд отклонил кассационную жалобу НБУ против банка "Премиум" и вынес окончательный вердит: отменить решение регулятора о ликвидации, а также решение Фонда гарантирования вкладов о запуске ликвидационной процедуры, передает Politeka.net.

Таким образом суд признал, что около четырех лет назад организацию уничтожили без законных на то оснований.

Представители "Премиума" подчеркнули, что в 2015 году экс-президент Петр Порошенко, а также руководство НБУ в лице Валерии Гонтаревой и Екатерины Рожковой своими действиями разрушили успешный бизнес. Из-за них акционеры потеряли собственность, которую долгое время собирали честным трудом. Вдобавок, клиенты с депозитами на несколько лет остались без своих сбережений, юридические лица - без средств, которые в итоге заморозили, а 500 человек - без работы.

В своем заявлении представители "Премиума" потребовали публичного извинения НБУ перед акционерами, коллективом и вкладчиками банка, а также открытия уголовных дел на руководство и правление, так как многие граждане Украины понесли большие убытки.

По их мнению, Нацбанк обязан выплатить крупную компенсацию, учитывая начальную стоимость всего предприятия, моральный ущерб и недополученные доходы за использование денег - четыре с половиной года регулятор пользовался средствами банка бесплатно.

"Также мы требуем возврат генеральной и валютной лицензии, который сейчас блокирует «абсурдный», антинародный, и антиконституционный закон «О банках» в котором были попраны базовые достижения Украины и растоптаны минимум 11 статей Конституции, скажем больше, что таким законом не может похвастаться больше ни одна страна в мире кроме нашей!", - говорится в заявлении. - "Мы уверены что Конституционный суд Украины в ближайшее время рассмотрит и отменит позорный для нашей страны фейк-закон. Обращаемся к Гаранту Конституции и просим, о заботе и охране частных инвесторов в Украине, от этих фактов будет зависить общая инвестиционная привлекательность нашей страны, где НБУ, самым наглым образом и безнаказанно не выполнял вступившее в силу решения суда в течении 2,5 лет".

Стоит подчеркнуть, что акционерам "Премиума" пришлось потратить больше четырех лет, чтобы восстановить справедливость, и только теперь Верховный Суд поставил финальную точку в этом громком процессе.

По состоянию на 2015 год банк «Премиум» был одной из самых надежных кредитных организаций в Украине. Вот краткий список его достижений:

1. Банк занимал 47-ю позицию из 165 в рейтинге Нацбанка.

2. Банк получил кредитный рейтинг "ua BBB позитивный" - одну из высших оценок надежности и стабильности.

3. Банк запустил 24 филиала во всех областных центрах Украины.

4. Банк обслуживал около 5 тысяч счетов юридических лиц и 18 тысяч счетов физических лиц.

5. Commerzbank Germany после тщательного комплайнс открыл прямой корреспондентский счет (это первый и единственный случай в странах СНГ с 2013 года).

6. Банк прошел налоговую проверку за 2012-2015 годы без единого замечания, только по итогам 2015 года он выплатил в бюджет более восьми миллионов гривен в качестве налогов.

7. Банк без замечаний прошел комплексную проверку Национального банка за 2012-2015 годы.

8. Коллектив банка "Преимум" насчитывал более 500 сотрудников.

9. Банк заслужил высшую награду от международной системы VISA в 2015 году.

10. Всеукраинское агентство «ЗВЕЗДА КАЧЕСТВА» назвала банк «Премиум» лучшим украинским предприятием 2015 года.

11. Банк завоевал "золото" в Четвертом Всеукраинском конкурсе «БАНК КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ», номинация: «Забота о клиентах».

Кроме того, банк "Премиум" не имел никаких долгов как перед Национальным банком, так и перед государственной системой.

Напомним, Нацбанк ликвидировал известный банк, что случилось с деньгами украинцев: "96% вкладов....".

Также Politeka писала, что НБУ изменил важное правило, которое коснется всех украинцев