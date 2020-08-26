Тарифы на электрическую энергию в Украине для населения и небытовых потребителей остаются самые низкими в Европе

Об этом в колонке на сайте «Обозреватель» пишет Александр Трохимец, советник и.о. министра энергетики.

«Информационное пространство снова закачивают тезисом о самой дорогой электроэнергии в Европе. Если говорить о цене электроэнергии в платежке украинца как бытового потребителя, так и юридического лица, то в Украине самые низкие цены на свет. И это очевидная вещь, которую можно проверить в два клика», - пишет Трохимец.

Согласно данным, обнародованным советником и.о. министра, цена на электроэнергию для населения в Украине в 4 раза ниже средней цены в европейских странах, а для юридических лиц – в 1,7 раза.

Данные, которые накануне распространяли ряд СМИ со ссылкой на отчет Еврокомиссии о якобы «самых высоких ценах на электроэнергию в Украине», по мнению Трохимца были переданы некорректно и манипулятивно.

Так, в отчете Еврокомиссии речь шла не о конечных ценах на электроэнергию, а биржевых ценах (котировках) на электроэнергию, которая торгуется за день до поставки на торговых площадках, за период I квартала 2020 г, когда в Европе уже действовал жёсткий карантин, а Украине ограничения только вводились.

«Биржи в Европе значительно более волатильны или простым языком – перепады цен там день ото дня могут отличаться в два-три раза. В период карантина биржевые цены в ЕС упали, в Украине карантин начался позже и цены также снизились, но меньше», - поясняет Трохимец.

Биржевые цены в Украине к тому времени еще не успели отреагировать на эпидемию коронавируса, отмечает советник и.о. министра.

Например, в Европе, из-за пандемии, спрос на электроэнергию упал на 20%, в то время как в Украине падение составило только 6%. Более того, карантинные мероприятия в ЕС были введены ранее, чем в Украине. В Украине они пришлись только последние две недели первого квартала.

На сегодня, по данным Трохимца, биржевая цена электроэнергии в Украине самая низкая среди соседних стран-ЕС.

Напомним, цены на электроэнергию для населения в Украине последний раз менялись в 2017 г. Они составляют 90 коп./кВт.год на месячный объем до 100 кВт.час, и 1,68 грн/кВт.час на объем потребления свыше 100 кВт.час в месяц.