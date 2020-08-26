Унификация тарифов «Укрзалізниці» на перевозки пустых вагонов ставит под угрозу «Большую стройку» президента

Об этом идет речь в материале "Укрзалізниця" ставит подножку "Большой стройке" на сайте «Обозреватель».

Издание сообщает, что 5 августа на официальном стайте министерства инфраструктуры был размещен проект приказа, которым вносятся изменения в коэффициенты к железнодорожным тарифам, предлагающие унифицировать тарифы на перевозку пустых вагонов. Принятие этого проекта, по оценке экспертов, приведет к существенному удорожанию всех проектов, которые реализуются в рамках «Большой стройки».

«Сейчас тариф на перевозку порожнего вагона после выгрузки груза первого класса составляет 1533 грн; второго класса - 2326 грн; третьего - 3730 грн. Упомянутый приказ предлагает установить единый тариф в 2326 грн.», - говорится в материале.

По мнению экспертов, на фоне реальной угрозы недофинансирования «Большой стройки» его удорожание способно поставить крест на этом глобальном проекте.

Так, глава Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ Сергей Быков отмечает, что при строительстве автомобильных дорог в том числе активно используются щебень и другие материалы, перевозимые железной дорогой. После поднятия тарифов на перевозки, расходы на их доставку существенно вырастут.

«Щебень является внеклассовым грузом. Соответственно, плата за порожний пробег при его перевозке еще ниже, чем при перевозках грузов первого класса. Изменение коэффициента, как предлагает министерство, сделает стоимость перевозки щебня уже с сентября вдвое дороже его собственной стоимости. А проекты, где он используется – золотыми», - говорится в материале.

Напомним, ранее Федерации работодателей ТЭК заявляла, что повышение железнодорожных тарифов на грузоперевозки увеличит транспортные расходы энергопредприятий на 150 млн грн в текущем году и еще на 1 млрд грн. - в следующем, что приведет к катастрофе в отрасли.

В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что повышение «Укрзализныцей» тарифов на грузовые перевозки в условиях кризиса является непродуманным шагом, поскольку это нанесет удар по экспортоориентированным предприятиям.