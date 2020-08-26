Оптимизация расходов "Укрзалізниці" даст 20 млрд грн в год, что позволит обойтись без повышения тарифов на перевозки

Об этом идет речь в материале "Укрзалізниця" ставит подножку "Большой стройке" на сайте «Обозреватель».

Издание отмечает, что УЗ может решить финансовые проблемы без повышения тарифов на грузоперевозки, которое хотят осуществить с сентября текущего года через унификацию платы за порожний пробег вагонов. По мнению экспертов, дополнительный немалый ресурс даст оптимизация расходов компании.

«Например, согласно финплану железнодорожного монополиста на текущий год расходы на сырье и материалы в сравнении с 2019-м вырастут на 83%. Хотя в мире цены на ресурсы и сырье стабильно падают, а в Украине который месяц фиксируется промышленная дефляция. По подсчетам эксперта-аналитика Бориса Кушнирука, в абсолютных цифрах речь идет о необоснованном росте расходов на 4,5 млрд. грн.», - сообщает издание.

«Обозреватель» также напомнил, что депутат Алексей Гончаренко ранее сообщал, что только за первый квартал этого года УЗ переплатила за электроэнергию в пользу частных энерготрейдеров 320 млн грн.

Кроме того, УЗ могла бы воздержаться и от увеличения административных расходов и повышения должностных окладов сотрудникам компании. По подсчетам экономиста Бориса Кушнирука, дополнительные админрасходы «съедят» еще 3 млрд грн.

«По самым скромным подсчетам, оптимизация расходов УЗ высвободила бы ресурс в размере 20 млрд грн в год. Что позволило бы не только увеличить инвестиции в обновление тяги и инфраструктуры, но и снизить монопольные тарифы, создав тем самым мощный стимул для восстановления экономического роста в Украине уже со следующего года», - подчеркивается в материале.

Напомним, ранее экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что от стабильной работы «Укрзализныци» зависит вся экономика страны, и в условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки, поскольку это ударит по базовым отраслям.

В то же время в Первой энергетической ассоциации Украины заявили, что повышение тарифов на грузоперевозки по железной дороге увеличит логистические расходы угледобывающей отрасли на 3,5 млрд грн в год, что негативно повлияет на работу энергетической системы страны.