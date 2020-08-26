Продажа "Центрэнерго" должна происходить в кратчайшие сроки для прекращения схем на госпредприятии
Для эффективного продажи должна быть создана интегрированная компания вместе с ресурсными активами-государственными шахтами.
Об этом пишет профессиональное издание ExPro.
Издание сообщает, что для успеха новой попытки приватизации компании «Центрэнерго» была озвучена идея продать ее вместе с группой государственных шахт. В частности, по мнению председателя энергетического парламентского комитета Андрея Геруса, предприятие нужно продавать вместе с сырьевой базой – шахтами, которые имеют запасы угля.
«Я считаю, что приватизировать нужно, но вместе с определенной сырьевой базой. Взять перспективные государственные шахты, в которых есть запас угля и которые могут работать, и объединить их с «Центрэнерго», и продать», - отметил Андрей Герус.
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Его мнение разделяет также и гендиректор «Центрэнерго» Александр Корчинский.
«Мы предлагаем передать часть шахт «Центрэнерго» и выстроить вертикально-интегрированную структуру... Если в работе оставить 15 или 20 из 33 шахт, заставить их экономически эффективно работать, такая структура будет вполне привлекательна (для инвестора – ред.). Если кто придет без своего сырья, то ему особенно это будет интересно», - считает Корчинский.
Он также сообщил, что на сегодня Фонд госимущества отрабатывает юридические детали для образования вертикально интегрированной компании.
Председатель ДДМ Дмитрий Сениченко ранее заявлял о намерении приватизировать Центрэнерго во втором квартале 2021 года.
Напомним, что с июля 2019 г. Центрэнерго неоднократно обвинялось в СМИ и экспертных кругах в схемах по закупке угля, природного газа у трейдеров связанных с олигархом Игорем Коломойским и продаже электроэнергии предприятиям и трейдерам Игоря Коломойского.