Продажа "Центрэнерго" должна происходить в кратчайшие сроки для прекращения схем на госпредприятии

Для эффективного продажи должна быть создана интегрированная компания вместе с ресурсными активами-государственными шахтами.

Об этом пишет профессиональное издание ExPro.

Издание сообщает, что для успеха новой попытки приватизации компании «Центрэнерго» была озвучена идея продать ее вместе с группой государственных шахт. В частности, по мнению председателя энергетического парламентского комитета Андрея Геруса, предприятие нужно продавать вместе с сырьевой базой – шахтами, которые имеют запасы угля.

«Я считаю, что приватизировать нужно, но вместе с определенной сырьевой базой. Взять перспективные государственные шахты, в которых есть запас угля и которые могут работать, и объединить их с «Центрэнерго», и продать», - отметил Андрей Герус.

Его мнение разделяет также и гендиректор «Центрэнерго» Александр Корчинский.

«Мы предлагаем передать часть шахт «Центрэнерго» и выстроить вертикально-интегрированную структуру... Если в работе оставить 15 или 20 из 33 шахт, заставить их экономически эффективно работать, такая структура будет вполне привлекательна (для инвестора – ред.). Если кто придет без своего сырья, то ему особенно это будет интересно», - считает Корчинский.

Он также сообщил, что на сегодня Фонд госимущества отрабатывает юридические детали для образования вертикально интегрированной компании.

Председатель ДДМ Дмитрий Сениченко ранее заявлял о намерении приватизировать Центрэнерго во втором квартале 2021 года.

Напомним, что с июля 2019 г. Центрэнерго неоднократно обвинялось в СМИ и экспертных кругах в схемах по закупке угля, природного газа у трейдеров связанных с олигархом Игорем Коломойским и продаже электроэнергии предприятиям и трейдерам Игоря Коломойского.