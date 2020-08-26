Недавно в правовом поле страны произошло уникальное событие – руководству банка "Премиум", что попал под массовую волну инициированного во времена правления Валерии Гонтаревой искусственного банкротства десятков финансовых учреждений Украины, удалось доказать незаконность своей ликвидации в Верховном суде.

Как пишет Знай.юа, несмотря на понесенные огромные убытки, увольнение более 500 работников банка и потерянные депозиты тысяч акционеров, за свое законное право получения компенсации и возврата лицензии придется еще побороться.

90% Порошенко осталось: "Обворовывание страны достигало более 50 млрд долларов"

Переломное решение было принято 15 июля – Верховный суд отказал кассационной жалобе Национального банка Украины против банка "Премиум", который попал под "ликвидационная волну" 4,5 года назад, не имея ни одной задолженности ни перед государством, ни перед НБУ.

Вместе с этим, были приняты решения:

Отменить решение НБУ о ликвидации банка. Отменить решение Фонда о начале ликвидационной процедуры.

Следовательно, вполне законным вторым шагом должна была бы стать выплата обманутой стороне финансовой компенсации за все эти годы "застоя" и борьбы за справедливость. Но вот только на пути выполнения этих требований вновь возник "камень преткновения".

"С НБУ мы не связывались. Дело в том, если мы говорим о Порошенковской команде, которая странным образом на 90% до сих пор остается в руководстве Нацбанка, то это не имеет смысла. К сожалению, только узкая ниша специалистов профессионалов может достойно дать оценку деяний, именно деяний в банковском секторе Украины во времена Порошенко. Речь идет о миллиардах украденных из страны – и понятно, что вопрос о создании ВСК по деятельности НБУ с 2014 года был снят с повестки дня даже новой властью. Порошенко хотел контролировать все в нашей стране ему казалось, что он пришел навсегда к власти и то, что этот подонок сделал конкретно с финансовой системой, стало возвращением Украины на десятки лет назад и тотальное обнищание населения – речь идет о 50 млрд долларов", - отмечает председатель правления банка "Премиум" Леонид Первак.

Сейчас позиция нынешнего руководства Нацбанка неизвестна – как отметил Леонид Николаевич НБУ превратился из Регулятора в карательный орган, который не находится в диалоге с Банками. Так что, что уж говорить о тех, что попали "под колесо" искусственного банкротства.

"Тогда Нацбанк был организацией для обогащения Порошенко, поэтому мы движемся исключительно в правовом русле – подаем в суд на выплату нам стоимости банка, который у нас просто украли преступники. На самом деле, они должны сейчас сидеть в тюрьме, но они еще сидят в теплых кабинетах. НБУ должен выплатить денежную компенсацию, которая должна учитывать стартовую стоимость уничтоженного предприятия, недополученная прибыль за 4,5 года, бесплатное пользование деньгами на счете банка, которые находятся в Национальном банке Украины, и моральный ущерб. Поэтому мы готовим иски к каждому члену правления который поставил свою подпись на документе о ликвидации банка. Иски будут отправлены в Нацполиции, СБУ, НАБУ и прокуратуру о возбуждении уголовных дел на преступников, а также иски в суды на каждого из них", – отмечает Леонид Первак.

Кстати, именно "Премиум" - единственный банк в стране из 100 закрытых, который полностью рассчитался по выплатам всех депозитов.

Стал ли "антиколомойский закон" бонусом?

Кроме компенсации, представители банка и требуют возврата Генеральной и валютной лицензии, которое сейчас блокирует "абсурдный", антинародный и антиконституционный закон "О Банках".

Во время рассмотрения в Парламенте громкого законопроекта, более известного как "антиколомойский", этот документ вызвал бешеный резонанс как в СМИ, так и среди украинцев. Но, как оказалось, "бонусов" от его принятия финучреждениям не перепало.

"Очень трудно его комментировать, поскольку это не закон, а абсурдный набор предложений, где была растоптана Конституция Украины. При чем, базовые положения, а их более 10: именно они регламентируют отношения между человеком и властью. Мне непонятно зачем новой власти было втягивать себя и разделять то, что сделал преступник Порошенко. Сейчас мы ждем решения Конституционного суда, который, я уверен, отменит этот "опус", – подчеркивает Леонид Николаевич.

Как утверждает председатель правления банка "Премиум", попытки вступить в конструктивный диалог "за справедливость" пока отсутствует не только со стороны Нацбанка – со стороны государства вкладчики и руководство банка "Премиум" тоже не видят никакой поддержки.

"В предвыборных обещаниях мы слышали немало об усовершенствовании защиты частной собственности и выполнении решений судов, которые вступили в силу, однако ничего этого нет. Это фундаментальные вещи, которые дают четкий сигнал украинским и иностранным инвесторам просто не идти сюда – тебя обворуют и выкинут на обочину и государство тебе не поможет. Впрочем, если посчитать убытки, моральный вред, поруганную репутацию и бессонные ночи этих по-настоящему черных 5 лет, практически невозможно – нас просто ограбила кучка бандитов, проходимцев, которые были просто слепым "орудием" в руках Порошенко. На их стороне была вся госмашина, СМИ, силовые структуры и представители других сфер", – отмечает Леонид Первак, председатель правления банка "Премиум".

Стоит отметить, что, оговаривая оценку пострадавшего банка "Премиум", который стал "Лучшим Предприятием Украины" за 2015 год, то незадолго до его ликвидации велись переговоры о его покупке сразу с несколькими инвесторами. При чем, сумма колебалась между 50 - 70 млн долларов США – и это, если не учитывать потери за 5 лет и утраченную капитализационную стоимость и упущенную прибыль за это время.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В конце 2015 года "Премиум" был одним из самых надежных в стране. Вот краткий список фактов о банке на тот момент:

1. Банк находился на 47 месте рейтинга НБУ из 165 действующих на тот момент

2. Банк имел кредитный рейтинг (ua BBB позитивный) одна из высших ступеней устойчивости

3. Банк имел 24 филиала во всех областных городах Украины

4. Банк имел 5000 счетов юрлиц и 18000 счетов физлиц

5. Commerzbank Germany открыл после тщательного комплайнс прямой корреспондентский счет (это первый и единственный прецедент на территории СНГ с 2013 года)

6. Банк без замечаний прошел проверку налоговой за период 2012-2015 годы, за 2015 было уплачено свыше 8 млн. налогов

7. Банк прошел комплексную проверку НБУ за период 2012-2015 без замечаний

8. В банке работало более 500 человек

9. Банк был награжден международной системой VISA высшей наградой 2015 года

10. Всеукраинское агентство "Звезда качества" назвало банк "Премиум" лучшим предприятием Украины 2015 года

11. Четвертый Всеукраинский конкурс "БАНК, которому доверяют" - банк "Премиум" получил золотую медаль в номинации "Забота о клиенте".