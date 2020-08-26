Председатель парламентского энергетического комитета Андрей Герус манипулирует и вводит в заблуждение по вопросам зеленой энергетики и злоупотреблений на энергорынке. Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в блоге на сайте «Корреспондент», реагируя на интервью Андрея Геруса изданию OilPoint.

В частности Корольчук отметил, что Андрей Герус активно прикрывается социальным вопросом, говоря об энергокризисе и утверждая, что АЭС могут вырабатывать больше электроэнергии, чем сейчас. Однако он ничего не сделал, что было в его полномочиях, для обеспечения финансовой стабильности АЭС и 37 тысяч их сотрудников и 150 тысяч энергетиков и шахтеров.

«Убытки АЭС в 1 полугодии 2020 г вызваны исключительно существующими ограничениями на рынке, введенными в том числе Герусом. Для власти важны и 2,65 млрд грн убытков АЭС, и 19 млрд грн неуплаты ВИЭ. Решить финансовые проблемы в отрасли можно было бы гораздо быстрее, сняв ценовые ограничения на рынке и позволив рынку формировать конкурентную цену на э/э», - написал Корольчук.

Эксперт также обратил внимание, что глава энергетического комитета ВР продолжает манипуляции по компании ДТЭК и рынка электроэнергии, откровенно лоббируя интересы олигарха Игоря Коломойского и добиваясь снижения стоимости электроэнергии для его ферросплавных заводов.

«Как подсчитало информационное агентство (в интервью Андрея Геруса) 3 из 10 постов в Фейсбуке Геруса посвящены только ДТЭК, но остальные 6-7 посвящены темам, которые непосредственно имеют отношение к ДТЭК - снижение зеленого тарифа, защиты импорта из России, оправданность отмены «Роттердам +» и т.д. И цель этих постов похожа как в фильме «День сурка» - снижение цены электроэнергии для ферросплавных заводов Коломойского», - отметил Корольчук.

Кроме того, Корольчук отметил, что Герус отрицает наличие спекулятивной схемы заработка на «рынке на сутки вперед», к созданию которой лично приложил руку в ноябре 2019 года, и на которой скорее всего зарабатывает сам через близкие к нему трейдинговые компании

Эксперт также опроверг утверждения Геруса о том, что компания ДТЭК является монополистом на рынке угля.

«Во-первых, ДТЭК не является монополистом на рынке угля, практически вся производимая угольная продукция компании потребляется тепловой генерацией ДТЭК. На свободном рынке доля ДТЭК не превышает 10-15% и ни о каких 90% рынка речи идти не может. К слову, такого же мнения придерживается АМКУ. Во-вторых, цена угля ДТЭК является рыночной и прозрачной, за основу используется импортная альтернатива (так называемый формульный подход «Роттердам +»). Следует отметить, что при цене угля ДТЭК по формуле Роттердам + в 1650 грн./т, «Центрэнерго» продолжает покупать государственный уголь по цене 1900-2200 грн./т и при этом Андрей Герус уверен, что цена на уголь ДТЭК должна быть еще ниже», - написал Корольчук.

Напомним, ранее председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявлял, что энергетический кризис и остановка угольной отрасли Украины была спровоцирована действиями председателя парламентского комитета Андрея Геруса. Ряд политиков расценивают действия председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса, в частности относительно возобновления импорта электроэнергии из РФ, как государственное преступление.

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по злоупотреблениям на рынке электроэнергии, коррупционным схемам в энергоотрасли и открытию импорта тока из России.