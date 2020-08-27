Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» повысила цены на природный газ для населения на сентябрь на 45%, до 4,7 грн/куб. м с НДС, по сравнению с августом

Об этом свидетельствуют данные на сайте госкомпании.

«Нафтогаз» объясняет увеличение тарифа повышением стоимости газа на европейских газовых хабах.

«Повышение цены обусловлено ростом стоимости газа на европейских газовых хабах, что традиционно происходит накануне отопительного сезона. Вместе с тем, в этом году увеличение цены является достаточно умеренным, благодаря большим запасам газа в украинских подземных хранилищах», - объясняет компания.

Напомним, цены на газ для населения формируются по принципу импортного паритета – цена на хабе в Европе плюс затраты на его доставку в Украину.

С января по июль 2020 г. действовала так называемая формула «Амстердам+» - цена на нидерландском хабе TTF плюс затраты на доставку в Украину. С августа цены напрямую не регулировались, однако принцип импортного паритета сохранился.

Начиная с августа «Нафтогаз Украины» предложила населению газ по годовым контрактам по формуле – цена на немецком хабе NCG плюс фиксированная надбавка €1,95/МВт.час (около $21/тыс. куб. м), что соответствует логистическим затратам на доставку газа в Украину.

Аналогичная формула в 2016-2019 гг. – «Роттердам+» действовала для определения рыночной цены на уголь при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.