«Центрэнерго» намерена создать вертикально интегрированную компанию с перспективными шахтами, чтобы обеспечить компанию ресурсом

Об этом заявил и.о. гендиректора «Центрэнерго» Александр Корчинский в интервью БизнесЦензор.

«Главная цель – чтобы цена угля госшахт, покрывающая себестоимость добычи, была конкурентной. Вот ДТЭК говорит, что на Добропольеуголь себестоимость составляет 1700 грн/тонна. Это в любом случае лучше, чем 1950 грн/тонна. Надо посмотреть, какой себестоимости можно добиться на госшахтах. Если можно добиться себестоимости 1500 – 1600 грн/тонна, то с этим уже можно работать», - рассказал Корчинский.

Как сообщалось, летом 2019 года в период пребывания Андрея Геруса в должности представителя президента в Кабмине в госкомпании «Центрэнерго» был назначен новый менеджмент, который связывают с группой «Приват» Игоря Коломойского.

Как заявил бизнесмен Виталий Кропачев Герус в этот период приезжал к нему от Коломойского договариваться о развертывании схем на «Центрэнерго».

По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн). Подтвержденные ФГИ долги достигли 4 млрд грн. Ранее компания была прибыльной.

Напомним, по информации Фонда государственного имущества, который владеет 78% акций «Центрэнерго», приватизация компании должна состояться во втором квартале 2021 г. Эти обязательства предусмотрены также в меморандуме с Международным валютным фондом.

Идею приватизации компании вместе с угольными шахтами ранее также поддержал глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус.

ПАО «Центрэнерго» находится под операционным контролем группы «Приват» с июля 2019 г. Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко. Он был назначен Кабинет Министров с 1 июля 2019, когда представителем президента в правительстве был Андрей Герус.

После этого «Центрэнерго» начало закупать уголь через близкие к «Привату» компании и реализовать все произведенное электричество предприятиям этой группы по прямым договорам с дисконтом.