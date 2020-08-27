Принятие указа Министерства инфраструктуры по унификации тарифов «Укрзализныци» на перевозку порожних вагонов приведет к росту транспортных расходов предприятий угольной отрасли и повысит риск их остановки

Об этом говорится в обращении Профсоюза работников угольной промышленности Украины к премьер-министру Украины, руководителей министерств инфраструктуры и энергетики.

В Профсоюзе отметили, что инициатива «Укрзализныци» приведет к росту транспортных расходов угольной и энергетической отраслей.

По их подсчетам, в случае реализации проекта Приказа Мининфраструктуры по унификации тарифов на перевозку порожних вагонов, стоимость перевозки топлива для нужд тепловых электростанций вырастет в среднем на 30-40 грн., Или на 10-13%, а транспортные расходы предприятий отрасли вырастут до конца текущего года на 150 млн грн., и еще на 1 млрд грн. в следующем году.

«В условиях кризиса в угольной отрасли и энергетике Украины в целом такая дополнительная финансовая нагрузка будет иметь значительные негативные последствия», - отмечается в обращении.

В частности, в Профсоюзе считают, что увеличение расходов на транспортировку существенно ухудшит ситуацию в угольной отрасли и приведет к увеличению объемов необходимых дотаций, а также повысит риски остановки деятельности предприятий, рост безработицы и ухудшение социально-экономической ситуации в шахтерских регионах.

И призвали Мининфраструктуры отозвать проект приказа и установить мораторий на повышение тарифов на железнодорожные перевозки до конца 2020 года.

Напомним, ранее экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что от стабильной работы «Укрзализныци» зависит вся экономика страны, и в условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки, поскольку это ударит по базовым отраслям.

В то же время в Первой энергетической ассоциации Украины заявили, что повышение тарифов на грузоперевозки по железной дороге увеличит логистические затраты угледобывающей отрасли на 3,5 миллиардов грн в год, негативно повлияет на работу энергетической системы страны.