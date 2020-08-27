Законопроект об экологическом контроле создает условия для дополнительного давления на бизнес и коррупции, его нужно отозвать

Об этом говорится в обращении Ассоциации производителей цемента Украины к председателю парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования.



Авторы обращения отмечают, что законопроектом «О государственном экологическом контроле» (№3091) предполагает вывод экологического контроля из–под действия Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», что создает предпосылки для осуществления дополнительного давления контролирующих органов на субъектов хозяйствования без возможности защиты, а значит создает значительные коррупционные риски.



Кроме того, законопроект наделяет экоинспекцию контрольными полномочиями в несвойственных для нее сферах, что, по мнению авторов обращения, может привести к злоупотреблениям.



Ранее, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что принятие законопроекта О государственном экологическом контроле и внедрение его норм приведет к остановке отечественной промышленности.



В то же время президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что Госэкоинспекция не должна стать коррупционным монстром, законопроекты о предоставлении ей дополнительных прав нужно отправить на доработку.