Государственная служба геологии и недр 31 августа проведет электронный аукцион по продаже Будищанско-Чутовской площади углеводородов, которая считается на одном из самых перспективных нефтегазовых участков за последние 10 лет

Об этом сообщил председатель Госгеонедр Роман Опимах в социальной сети Facebook.

"По оценке геологов, участок является очень перспективным с доказанной ресурсной базой и инфраструктурой рядом, что делает его самым интересным нефтегазовым лотом за последние 10 лет», -отметил Опимах.

Госгеонадр ожидает, что в аукционе примет участие как минимум 5 претендентов. Фаворитом считается государственная компания «Укргаздобыча».

Участок имеет площадь 174,89 км2, находится на территории Полтавского и Чутовского административных районов.

Перспективные ресурсы нефти составляют более 2 млн т, газа – 20,587 млрд куб .об

Напомним, Госгеонедр ожидает доход государственного бюджета от продажи спецразрешений на пользование недрами в 2020 году на уровне 1 млрд грн.

Ранее глава Госгеонедр презентовал пакет реформ с новыми правилами для недропользователей. Изменения в законодательство о недропользовании поддержал председатель Исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

Как сообщалось, депутаты экологического комитета парламента одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года. В частности по запуску службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка.