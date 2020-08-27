Задачи, которые мы ставим с введением стимулирующего регулирования, с методологией принятой НКРЭКУ, или не будут выполнены или не будут выполнены вовремя. Поскольку принятая методология не позволит привлекать достаточный объем инвестиций

Об этом заявил советник Министра энергетики Украины, Председатель Экспертного совета Министерства энергетики Украины Сергей Михайлович Чех на заседании НКРЭКУ.

26 августа Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла методологию внедрения стимулирующего тарифообразования на распределение электроэнергии.

Сергей Чех подчеркнул, что есть прямая зависимость между финансированием электросетей и качеством электроснабжения - недофинансирование ведет к ухудшению качества электрических сетей. По его словам, в 2012 году инвестиции в сети на 1 км линии составляли 623 долларов, в 2019 году – 229. В 2012 г. средний показатель SAIDI (индекс средней продолжительности отключений энергоснабжения по вине электрораспределительной компании) был на уровне 512 минут, а сегодня – почти 700 минут.

Сергей Чех заявил, что принятая методология не позволит привлечь достаточное финансирование в обновление сетей.

«Расчеты показывают, что инвестиции в развитие сетей планируются Регулятором на уровне 400 долларов на 1 км линии вместо требуемых 1200 долларов, уже сейчас позволяют сделать вывод о том, что те задачи, которые мы ставим с введением стимулирующего регулирования по такой методологии, или не будут выполнены или не будут выполнены вовремя», - заявил Сергей Чех.

По мнению эксперта, зато достаточное финансирование улучшит условия для присоединения новых потребителей.

"То есть потребители будут иметь обязательства при присоединении строить только новые сети, а увеличение пропускной способности существующих сетей лицензиаты будут закладывать в собственные планы перспективного развития. Это сегодня воспринимается потребителями на примере стандартных присоединений», - отметил советник Министра энергетики.

Кроме того, достаточность инвестиций позволит реализовать программу установки бытовых счетчиков. «Только в этом случае мы предоставим миллионам бытовых потребителей реальные возможности присоединиться к рынкам. Сегодня это является декларацией", - подчеркнул Сергей Чех.

Напомним, ранее Людмила Буймистер отметила, что принятые параметры RAB-тарифа для операторов системы распределения не позволят улучшить условия присоединения к электросетям, а значит – повысить позицию Украины в рейтинге DoingBusiness.