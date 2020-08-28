Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник подтвердил, что комплексная экспертиза Службы безопасности Украины в рамках дела "Роттердам+" не подтвердила наличие убытков от действия формулы за период 2016 – первой половины 2019 годов.

Об этом он сообщил 27 августа в эфире «Радио НВ».

"Если мы говорим об этой экспертизе, которая выдана недавно. Если вкратце, эксперту не удалось установить - обоснована ли формула или нет. И это немного странно, тот же эксперт учреждения (ранее - прим.) выдал экспертизу, что убытки установлены», - сообщил Сытник.

Директор НАБУ считает, что комплексная экспертиза СБУ от августа 2020 года никаким образом не опровергает тех выводов, которые были положены в основу подозрений по этому делу.

Он напомнил, что у следствия есть другой вывод эксперта СБУ о якобы наличии 19 млрд грн убытков, однако не за все время формулы, а за отдельные периоды.

«Это сумма, которая по мнению следствия установлена и которую мы можем направить в суд», - заявил Сытник.

Сейчас, по словам директора НАБУ, дело остановлено до получения ответов на запросы о международной правовой помощи, и между детективами и прокурорами продолжается дискуссия относительно ее дальнейшей перспективы.

Сытник также заявил, что не согласен с оценками экспертов и народных депутатов, что следствие провалило дело «Роттердам+».

Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу «Роттердам +». НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

НАБУ и лично директор бюро Артем Сытник сочли, что следствию не удалось экспертно подтвердить наличие убытков. 20 августа сразу несколько независимых друг от друга источников сообщили, что финальная экспертиза по делу «Роттердам +», выполнена Службой безопасности Украины, не подтвердила наличие убытков от действия формулы.

Ранее ряд других государственных экспертиз, проводимых, в том числе по обращению НАБУ, также установили отсутствие каких-либо убытков от действия формулы.

Расследование по делу «Роттердам +» началось в марте 2017 года. В нем участвовали 15 детективов и 7 прокуроров. Общие расходы государственного бюджета на проведение расследования составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

Формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.