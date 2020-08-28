"Центрэнерго" нужно приватизировать как можно быстрее, потому что убытки госпредприятия продолжают расти. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире телеканала "Украина 24".

«Надеюсь, что это произойдет как можно раньше, потому что мы видим ситуацию, когда это предприятие настолько быстро разворовывается с понятным господина Коломойского менеджментом, что к моменту, когда встанет вопрос, будем ли мы его приватизировать уже будет нечего приватизировать. Нужно будет, чтобы это предприятие просто кто - то забрал», - рассказал Кушнирук.

По его мнению такая ситуация с коррупционными скандалами на «Центрэнерго» негативно отражается на президентском рейтинге Владимира Зеленского, поэтому он также должен быть заинтересован в скорейшей продаже этой компании частному инвестору.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю годовщины президентства пообещал приватизировать убыточную госкомпанию «Центрэнерго», которая имеет долги перед шахтерами за схемы, организованные людьми и структурами, близкими к олигарху Игорю Коломойскому.

Ранее Борис Кушнирук высказывал мнение, что приватизировать «Центрэнерго» удастся только после объединения компании с рядом перспективных государственных шахт.

Напомним, по информации Фонда государственного имущества, который владеет 78% акций «Центрэнерго», приватизация компании должна состояться во втором квартале 2021 г. Эти обязательства предусмотрены в меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ).

Ранее руководитель «Центрэнерго» Александр Корчинский заявил о намерении создать вертикально интегрированную компанию с перспективными шахтами, чтобы обеспечить компанию собственным ресурсом. По его мнению, улучшит финансовое состояние компании и повысит ее стоимость.

Идею приватизации компании вместе с угольными шахтами ранее также поддержал глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус.

ПАО «Центрэнерго» находится под операционным контролем группы «Приват» с июля 2019 г Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко. Он был назначен Кабинетом Министров с 1 июля 2019, когда представителем президента в правительстве был Андрей Герус.

После этого «Центрэнерго» начало закупать уголь через близкие к «Привату» компании и реализовать все произведенное электричество предприятиям этой группы по прямым договорам с дисконтом.