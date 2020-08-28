Представление в Конституционный суд, инициированное народным депутатом Александром Дубинским с подписями 47 депутатов о признании незаконными зеленые тарифы, создаст проблемы владельцам малых и средних солнечных электростанций

Об этом сообщил глава муниципального энергокооператива «Солнечный город» Андрей Зинченко, отметив, что Дубинский с другими депутатами выполняет заказы, поскольку для отмены зеленых тарифов нет никаких оснований.

«Дубинский в энергетике не разбирается, это его руками делают. Он здесь является подставным лицом вместе с большинством, кто это поподписывали. Если просто-это произойдет схлопывание большого рынка и будет убито доверие на долгое время в отношении Украины», - сказал Зинченко.

По его словам, представление депутатов в Конституционный суд возвращает риск международных инвестиционных арбитражей к правительству Украины.

Зинченко сообщил, что в случае принятия решения о незаконности зеленых тарифов, которые уже действуют 10 лет, могут пострадать владельцы домашних СЭС, а также фермеры, небольшие предприниматели.

"Кроме граждан с домохозяйствами из СЭС есть еще куча фермеров, которые поставили себе на крышах, на полях, на объектах установки. Мы говорим о небольших инвестициях, которые ограничиваются 50-100 тыс. долл. Вопрос заключается в том, что для них, для многих таких участников рынка это так же проблема, потому что их умножают на ноль», - сказал эксперт.

Как сообщалось, 10 августа по иску 47 народных депутатов, которые входят в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство в деле о конституционности закона о "зеленых" тарифах.

При этом нардеп фракции «Слуга народа» Людмила Буймистер отметила, что Дубинский собрал подписи о якобы неконституционности действия "зеленых" тарифов в Украине с депутатов, которые голосовали за законопроект №3658, предусматривающий сокращение зеленых тарифов и гарантии государства в отношении выплат за произведенную зеленую электроэнергию по таким тарифам.

Она подчеркнула, что Конституционный суд должен обратить внимание на то, что половина нардепов, которые подписывали представление, одновременно оспаривает зеленые тарифы и полностью поддерживает их законность, просто уменьшая размер.

Напомним, в августе 2019 года олигарх Игорь Коломойский в интервью Цензор.нет сообщил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный Суд о конституционности выплаты зеленых тарифов за энергию из альтернативных источников.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.

31 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 3658 о сокращении "зеленых" тарифов. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций – на 7,5%. На практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно.