Принятие законопроекта о государственном экоконтроле (№3091) предоставит неограниченные возможности экоинспекции для давления на бизнес

Об этом говорится в обращении Федерации металлургов к заместителю министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Р. Шахматенко и председателю комитета Веровной Рады по вопросам экологической политики и природопользования.

В Федерации отмечают, что нормами законопроекта «О государственном экологическом контроле» (рег. №3091) расширяются полномочия экологической инспекции, что увеличивает риски необоснованного давления на предприятия со стороны контролирующего органа.

«Государственная экологическая инспекция наделяется слишком широкими полномочиями по надзору и контролю, что фактически становится инструментом давления на бизнес», - отмечается в обращении.

По мнению Федерации, принятие законопроекта является неприемлемым, и они предлагают его отклонить и разработать новый, сбалансированный проект с привлечением к его подготовке экспертов, общественных организаций и бизнеса.

"Считаем текущую редакцию законопроекта 3091 неприемлемой и требующей значительной доработки", - отмечается в обращении.

Ранее Украинская ассоциация производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции заявила, что законопроект об экологическом контроле (№3091) необходимо отозвать, поскольку он создает значительные коррупционные риски и грозит давлением на предпринимателей.

В то же время президент ІСС Ukraine Владимир Щелкунов считает, что проведение экоинспекцией проверок, которые предусматриваются в законопроектах об экологическом контроле, могут привести к остановке промышленности.