Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла дело «Роттердам+».
Об этом сообщил главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов, передет Знай.юа.
«По данным источников «Цензор.Нет», сегодня процессуальный руководитель дела «Роттердам+» прокурор САП Виталий Пономаренко внес в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела», - сообщил Бутусов.
Основанием для закрытия дела, по данным журналиста, являются результаты комплексной комиссионной экспертизы по определению ущерба, проведённой Службой безопасности Украины. Экспертиза была передана в САП 18 августа и не подтвердила наличие убытков от действия формулы.
По мнению Бутусова, истинная причина закрытия дела - зависимость президента от олигархов.
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«Скандал с «Роттердам+» спонсор Зеленского Игорь Коломойский использовал для получения контроля над государственной энергокомпанией «Центрэнерго». Других результатов дела не оказалось», - заявил Бутусов.
Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу «Роттердам +». НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.
НАБУ и лично директор бюро Артем Сытник признали, что следствию не удалось экспертно подтвердить наличие убытков.
Ни одна из государственных экспертиз, проводимых по обращению НАБУ и стороны защиты, не установили отсутствие каких-либо убытков от действия формулы. Не подтвердила убытков и финальная экспертиза, проводимая СБУ.
Расследование по делу «Роттердам+» началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров.
Формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.