Министра экономики Игоря Петрашко не привлекают к подготовке макропрогнозов из-за его некомпетентности.

Об этом сообщают Версии.сом.



Так, издание отмечает, что на первой онлайн встрече по обсуждению официальных макроэкономических прогнозов на 2020-2021 годы министр экономики не присутствовал, хотя именно его ведомство отвечает за составление макропрогнозов для подготовки проекта госбюджета.



«Первая онлайн встреча в таком формате состоялась при участии председателя НБУ Кирилла Шевченко, министра финансов Сергея Марченко, заместителя председателя Офиса президента Юлии Ковалив, и сотрудников Министерства развития экономики, но без Игоря Петрашко, что наводит на определенные размышления», - сообщают Версии.



Издание отмечает, что за последнее время Игорь Петрашко сделал ряд заявлений, свидетельствующих о его некомпетентности и готовности лоббировать интересы отдельных бизнес-структур. В частности, в июне министр фактически потребовал от Нацбанка девальвировать курс гривны и запустить инфляцию для наполнения госбюджета. А также считает, что надо “додавить” банки — заставить их вливать средства в экономику.



Версии напомнили, что до назначения министром экономики Игорь Петрашко много лет работал топ-менеджером агрохолдинга “Укрлендфарминг” скандально известного олигарха Олега Бахматюка, который довел до банкротства два банка -- «Финансовая инициатива» и VAB.



Причем как раз по той схеме, которую косвенно рекламирует сейчас Петрашко - банки собрали деньги с населения и выдали кредиты агропредприятиям Бахматюка. Кредиты не обслуживались и не возвращались, отчего состояние банков ухудшилось. Пришлось делать им переливание “финансовой крови” в виде рефинансирования Нацбанка. Когда подпитка от НБУ перестала поступать, финучреждения рухнули.



Не менее скандальной выглядит и инициатива министра экономики установить на 100% уборочной сельхозтехники специальное ревизионное оборудование наподобие кассовых аппаратов. Так сказать “чипировать” сельхозтехнику, чтобы регистрировать количество собранного урожая каждым комбайном и площадь обрабатываемых земель. Кроме того, Петрашко продолжает войну с промышленниками за отмену квот на серную кислоту, которые были введены в 2018 якобы для защиты отечественных производителей – Восточного ГОКа и Сумыхимпром. Факт коррупционной схемы с компаниями-прокладками, которые подняли цену на серную кислоту в 2 раза при сохранении убыточности у госкомпаний, является уже фактически доказанным. Даже чиновники, инициировавшие и вводившие пошлины, посыпают голову пеплом и заявляют о необходимости их отмены. Но, вероятно, стойкая уверенность Игоря Петрашко в необходимости сохранения квот скорее может быть обусловлена личной выгодой, чем объективными показателями.