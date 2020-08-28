Обжаловать решение прокуратуры о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия подтверждения убытков может один из ферросплавных заводов Игоря Коломойского, который признан потерпевшим по этому делу.

Об этом сообщил экс-народный депутат, член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко.

«Обжаловать решение в суде может также один из ферросплавных заводов Игоря Коломойского, который был признан потерпевшим по делу», - написал Лещенко.

По его информации, Национальное антикоррупционное бюро в ближайшее время планирует подать жалобы на закрытие дела на имя и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука и генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Лещенко утверждает, что НАБУ якобы не было проинформировано прокурором САП о планах закрыть дело из-за отсутствия доказательств нанесения убытков.



Напомним, 28 августа главный редактор издания «Цензор.Нет» со ссылкой на собственные источники сообщил, что прокуратура закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия доказательств нанесения формулой убытков.

Дело закрыто после того, как финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила нанесение убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого ни одна государственная экспертиза, проводимая по инициативе НАБУ и стороны защиты, также не подтвердила нанесение убытков.

Срок досудебного расследования по делу «Роттердам +» истек 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Отсутствие экспертного подтверждения убытков подтвердили НАБУ и лично глава бюро Артем Сытник.

Расследование по делу «Роттердам+» началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров.

Формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.