Национальный регулятор в сфере энергетики и коммунальных услуг принял стимулирующее регулирование на распределение электроэнергии, что не позволит привлечь иностранные инвестиции.

Основная проблема – отсутствие долгосрочного планирования и несоответствие европейским практикам. Об этом заявила нардеп фракции «Слуга народа» Людмила Буймистер.



По мнению депутата принятая методология стимулирующего регулирования для облэнерго удешевит стоимость государственных облэнерго перед приватизацией и не позволит привлекать иностранных инвесторов.



"Ни инвестиций тем компаниям что сейчас работают, ни западного инвестора мы привлечь не сможем. Регулятор принял тариф на 3 года. Ни один западный инвестор, заходя в страну не будет бизнес-план рассчитывать на 3 года. Нам нужна долгосрочная стратегия, ведь Европа смотрит на 10-15 лет вперед», - подчеркнула Людмила Буймистер.



По мнению Буймистер, причина – несоответствие европейским практикам RAB-регулирования и соблюдения принципа ручного управления тарифами: «Мы не отошли от того принципа ручного управления политикой который был у регулятора всю жизнь».



Вместе с тем, нардеп отметила, что регулятор объявил о создании рабочей группы по вопросу пересмотра условий присоединения к сетям.



"Возможно мы в этом вопросе найдем формулу с регулятором, чтобы компенсировать часть инвестиций от которых зависит бизнес. От которых зависит насколько предприятия вкладывая новые инвестиции смогут быстро и дешево присоединиться к энергосети. То есть здесь еще есть непокрытый реформой кусок работы, который нам надо совместно с регулятором пройти», - отметила нардеп.



Напомним, советник министра энергетики Сергей Чех заявил, что принятая Регулятором методология стимулирующего тарифообразования не позволит выполнить задачу по улучшению электроснабжения.