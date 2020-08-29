Авторы медиа-мифа о формуле «Роттердам+», который лег в основу расследования Национального антикоррупционного бюро и был использован ими в политических целях, должны понести ответственность

Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко на своей странице в Facebook.

«Те, кто построил на этом «деле» свою политическую карьеру, кто годами врал о «Роттердам+», а сразу после отмены формулы вступил в преступный сговор со страной-агрессором, чтобы российским импортом уничтожить украинскую энергетику, – должны отвечать в суде», - заявил Наливайченко.

Закрытие дела «Роттердам+», по мнению Наливайченко, с правовой точки зрения было единственно возможным и логичным решением после очевидного провала расследования.

«Закрытие дела – это единственное логичное правовое решение следствия после 3,5 лет обмана и манипуляций. Приветствую законное решение правоохранителей и их способность признавать свои ошибки», - отметил народный депутат.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам +» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам +». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Срок досудебного расследования по делу «Роттердам +» истек 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Расследование по делу «Роттердам +» началось в марте 2017 года. В нем участвовали 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.

Формула «Роттердам+» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.