На расследование возбужденного НАБУ ради пиара дела «Роттердам+» потрачено больше 100 млн грн налогоплательщиков, за это должны понести ответственность

Об этом написал политолог Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.



«Сколько было шума, громких заявлений, разговоров о миллиардах. Формулу политики даже умудрялись привязывать к платежкам для населения, хотя она касалась исключительно промышленных предприятий. Пресс-конференций НАБУ на эту тему было столько, что я уже и не помню. И вот результат - руководитель дела "Роттердам+" прокурор САП Виталий Пономаренко внес в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела. Последняя надежда - экспертиза СБУ тоже подтвердила отсутствие убытков государству», - написал Сазонов.



Эксперт подчеркнул, что использование формулы ценообразования на уголь API2 является мировой практикой, убытков от ее применения не могло быть в принципе. А также напомнил, что по такой же формуле в Украине определялась цена на газ.



«Остался вопрос убытков, которые существуют в реальности, а не воображении антикоррупционеров. Почти четыре года 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП занимались этой пустышкой. Бюджетных денег на этот пиар вокруг пустого места потрачено больше 100 миллионов гривен. Вопрос - кто виноват в этой очень дорогой и лишенной всякого смысла суете? И кто будет отвечать?», - написал Сазонов.



Напомним, 28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело по «Роттердам+» из-за отсутствия состава преступления и достаточных доказательств вины подозреваемых.



Напомним, формула «Роттердам+» действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.



Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В. Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. «Амстердам+». Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.