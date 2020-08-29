Государственное бюро расследований открыло дело по факту растраты детективами НАБУ 180 тыс. грн бюджетных средств на отчет Института экономики и прогнозирования НАН Украины, который в 2018 г. якобы должен был проверить экономическую обоснованность формулы «Роттердам+»

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НРКЭКУ) Дмитрий Вовк.

«НАБУ безвозвратно потратило 180 тыс. грн бюджетных средств. Потраченные денежные средства никогда не будут возвращены государству… По данному факту следственными ГБР уже проводится досудебное расследование», - сообщил Вовк.

Ссылаясь на данные ProZorro и нормы уголовно-процессуального комплекса, Вовк отметил, что заказанный детективами отчет НАН Украины не мог быть приравнен к экспертизе, а соответственно потраченные на него средства даже теоретически никак не могли быть компенсированы в качестве процессуальных расходов.

«Такая прихоть НАБУ стоила государственному бюджету 180 тыс. грн., что подтверждается сведениями из ProZorro. Но самое интересное в том, что лица, которые составляли отчет по заказу НАБУ, не являются экспертами», - указал Вовк.

Он подчеркнул, что выводы этого отчета Института экономики и прогнозирования НАН Украины не подтвердило ни одно экспертное учреждение, в том числе финальная комплексная экспертиза СБУ, после чего прокуратура закрыла дело.

Ранее Вовк сообщал, что расходы бюджета на работу 15 детективов и 7 прокуроров, которые были вовлечены в расследование, составили по меньшей мере 96 млн грн.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба.

Дело было закрыто после того, как 11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила нанесение убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проводимая по инициативе НАБУ и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

Срок досудебного расследования по делу «Роттердам +» истек 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.