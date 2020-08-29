Председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус должен ответить за манипуляции и обман относительно формулы "Роттердам+", никаких убытков от которой для государства САП не нашла

Об этом написал народный депутат Украины, Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.



«Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла дело «формулы «Роттердам+». Убытков не нашли, законность и экономическую обоснованность формулы подтвердили экспертизами. ТОЛЬКО. Как быть с теми, кто умышленно 3,5 года вводил в заблуждение общественность, правоохранительные органы, кто цинично манипулировал информацией?",- написал Волынец.



Он напомнил, что наиболее активным манипулятором по этой формуле был нынешний председатель профильного парламентского комитета Андрей Герус.



«Герус благодаря манипуляциям и фейкам сформировал себе имидж «главного народного энергетика». На сайте его ручной Ассоциации потребителей энергетики и до сих пор крутится счетчик, по которому «Роттердам+» якобы нанес ущерб на 64,866 млрд грн... Ирония в том, что Государственное бюро расследований сейчас ведет дело как раз по убыткам для государства из-за отмены формулы», - написал Волынец.



По его мнению, в нынешней ситуации Андрей Герус должен подать в отставку с должности председателя парламентского комитета и извиниться перед общественностью за обман и манипуляции в отношении формулы «Роттердам+».



Напомним, 28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело в отношении «Роттердам+» из-за отсутствия состава преступления и достаточных доказательств вины подозреваемых.



Формула «Роттердам+» действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 г. с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.



Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмигаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписанный президентом В. Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения - т. н. «Амстердам+». Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.