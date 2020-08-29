Пиар-кампания олигарха Игоря Коломойского и нардепа Андрея Геруса по дискредитации формульного ценообразования на уголь с названием «Роттердам+» провалилась, поскольку Специализированная антикоррупционная прокуратура приняла решение о закрытии уголовного дела по формуле " Роттердам+»

Об этом в Facebook написал экономист Борис Кушнирук.

"Показательно, что ни одна из международных институций, которая помогает Украине (МВФ, Всемирный банк, ЕС), никогда не высказывали никаких возражений относительно этого решения. Более того, до его утверждения, МВФ, Всемирный банк и наш Антимонопольный комитет постоянно требовали от украинской власти, в том числе НКРЕКП, установить прозрачную, независимую от украинских властей имущих формулу ценообразования на уголь, который используется в энергетике», - пишет Кушнирук.

Он рассказывает, что процедура установления тарифов на электроэнергию, которая существовала до того, была крайне коррупционная, постоянно порождало ручное управление тарифами на уголь и электроэнергию, приводила к растущих убытков в угольной отрасли, особенно на государственных шахтах.



"Не секрет, что пиаркампанию по дискредитации того решения НКРЭКУ вели люди, связанные с Коломойским. Наиболее одиозными из них являются Андрей Герус и Александр Дубинский. Но, на самом деле, их было и остается несравненно больше. Они выступают в роли “независимых” экспертов, журналистов, которые пытаются доказать, что тарифообразование на уголь для ТЭС и ТЭЦ на базе “Роттердам+” было плохим», - отмечает экономист.

По его словам, Коломойскому было нужно критиковать формулу «Роттердам+» чтобы, его крайне энергоемкие и енергонеефективні предприятия металлургической отрасли получали в ручном режиме электроэнергию с энергорынка по заниженным ценам.



"Ежегодная цена вопроса во многие десятки миллионов долларов. Так что было, за что бороться и чем платить “борцам с Роттердам+”», - добавил Кушнирук.

Он также отметил, что пиаркампания, устроенная окружением Коломойского, была подхвачена НАБУ.

"Господину Сытнику было крайне нужно какое-то уголовное дело с громкими фамилиями, на котором можно было пиариться. Потому что с реальными кейсами расследование высокопоставленной коррупции у него как - то никак не складывалось»,- подчеркнул Кушнирук, добавив, что закрытие дела показало безосновательность любых обвинений.



Как сообщалось, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам +» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам +». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.



Срок досудебного расследования по делу «Роттердам +» истек 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.



Расследование по делу «Роттердам +» началось в марте 2017 года. В нем участвовали 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.



Формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.