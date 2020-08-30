Медийный миф о схеме "Роттердам+" был создан для дискредитации предыдущей власти на выборах президента. Об этом заявил депутат Алексей Гончаренко.

"Миф искусственно создали, нагло использовали на выборах для дискредитации президента Порошенко, на этих лживых обвинениях дорвались до власти, а теперь вынуждено развели руками", - написал депутат на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, дело изначально базировалось на выдумках и домыслах о якобы миллиардных убытках от этой формулы.

"Более 3,5 лет с каждого телевизора звучали лживые обвинения в коррупции, зомбировали о миллиардах украденных у простого народа денег, а теперь дело просто закрыли, потому что оказывается с самого начала не было никакой коррупции", - добавил Гончаренко.

Он подчеркнул, что после решения Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыть дело по отсутствию состава преступления авторы и бенефициары медиа-мифа должны понести ответственность за обман общества.

"Любая ложь рано или поздно вытекает на поверхность. И за весь этот обман и тонны грязи, которые были вылиты на выборах на Порошенко и его политическую команду, еще придется понести ответственность", - подытожил депутат.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" истек 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года. В нем участвовали 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

