Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) должно объяснить причины почти 4-х летних спекуляций вокруг дела «Роттердам+», а не перекладывать вину за провал расследования на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) или Службу безопасности Украины (СБУ).

Об этом заявила народный депутат Людмила Буймистер на своей странице на Facebook.

"На днях САП закрыла дело по "Роттердам+", потому что от НАБУ не поступили доказательства. Убытки, о которых так громко заявлялось, так и не доказали. Почти 4 года спекуляций, после которых очень трудно объяснить обществу кто же ошибался, кто врал. Вместо объяснений имеем переброску ответственности на САП и СБУ, что является комфортной тактикой по любому проваленному следователями делу",- заявила народный депутат.

Она добавила, что НАБУ должно отчитаться о проваленном деле в том числе и перед президентом.

В то же время Буймистер надеется, что ситуация вокруг решения Конституционного суда относительно полномочий директор НАБУ будет решена цивилизованно и не нанесет украинке репутационный ущерб.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" истек 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года. В нем участвовали 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.