Провал расследования и последующее закрытие дела «Роттердам+» стало ожидаемым и закономерным, поскольку все гипотезы следствия изначально были необоснованными

Об этом в эфире телеканала «Украина24» заявил экс-глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк.

«Состязательности и справедливого подхода не было. И те материалы, которые были подготовлены защитой, плюс, как стало известно со СМИ, результаты экспертизы СБУ говорят, что все гипотезы и все медийные страсти были необоснованными или лживыми», — сообщил Вовк.

По его словам, решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытие дела по сути стало «приговором» директору НАБУ Артему Сытнику.

«На самом деле это приговор для директора НАБУ Сытника, который 3,5 года пиарился на этом. 100 млн грн бюджетных денег на это потратил и имеет еще совесть говорить, что я буду дальше этим заниматься», - добавил Вовк.

Дальнейшие попытки расследовать дело «Роттердам+» экс-глава НКРЭКУ считает несостоятельными.

«Я думаю, что любые другие попытки преследования меня по теме «Роттердам+» они мертворожденные также, как и все предыдущие», - заявил Вовк.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам +» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

Срок досудебного расследования по делу «Роттердам+» закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Расследование по делу «Роттердам+» началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.

Формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.