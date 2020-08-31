Бесперспективность дела «Роттердам+» стала очевидной после того, как президент Владимир Зеленский подписал меморандум с Международным валютным фондом, в котором был закреплен аналогичный подход к ценообразованию на природный газ для населения

Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко.

"Я удивлен, что кое-кто из вас удивлен закрытием дела «Роттердам+». Мне все стало ясно еще 2 июня, когда президент Зеленский подписал меморандум с Международным валютным фондом. В котором пообещал использовать такую же формулу (цена голландского хаба TTF + доставка в Украину) для определения цены газа», - написал депутат на своей странице в Facebook.

По его словам, утвержденная в меморандуме с МВФ газовая формула «Амстердам+» была еще более жесткой, поскольку, в отличие от «Роттердам+», распространялась на бытовых потребителей.

Депутат напомнил, что перед финальной экспертизой СБУ целый ряд экспертных учреждений не установили убытки от формулы «Роттердам+» и в целом признали ее обоснованной.

"Последней надеждой НАБУ был экспертный центр СБУ. Но подтверждать коррупционность «Роттердам+» равнозначно вынести приговор подписантам «Амстердам+», прежде всего президенту. Представить, что на такое решится глава СБУ практически невозможно», - отметил Кучеренко.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Срок досудебного расследования по делу «Роттердам +» истек 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Расследование по делу «Роттердам +» началось в марте 2017 года. В нем участвовали 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.

Формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.