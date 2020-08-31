Концепция трансформации угольных регионов, работу над которой завершает Министерство энергетики, предусматривает создание вертикально-интегрированной компании (ВИК) на базе ПАО «Центрэнерго» и наиболее эффективных угольных шахт

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление Минэнерго.

«Предусматривается дальнейшее создание вертикально интегрированной компании в составе «Центрэнерго» и наиболее эффективных угледобывающих предприятий», – разъяснили в Минэнерго.

В целом все шахты планируется разделить на три категории. В первую категорию войдут шахты, которые станут ресурсной базой для «Центрэнерго».

Ко второй категории отнесут шахты двойного назначения, то есть те, которые добывают и энергетический, и коксующийся уголь, используемый в металлургии. Третью составят шахты, подлежащие приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как имущественные комплексы с целью перепрофилирования.

По имеющимся данным, на текущей неделе Кабинет Министров планирует создать межведомственную комиссию для выбора оптимальной модели объединения «Центрэнерго» с перспективными угольными шахтами. Целью является обеспечение гарантированного сбыта угля и эффективная приватизация «Центрэнерго», которая запланирована на второй квартал 2021 г.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус в интервью информагентству «Интерфакс-Украина» заявил, что приватизация компании должна произойти вместе с сырьевой базой. Для этого, по его словам, перед приватизацией нужно перспективные государственные шахты объединить с «Центрэнерго».

Также за передачу «Центрэнерго» государственных угольных шахт выступил генеральный директор генерирующей компании Александр Корчинский. По его убеждению, это позволит улучшить финансовое состояние компании и соответственно повысить ее стоимость.

Напомним, начиная с июля 2019 г., «Центрэнерго» находится под операционным контролем группы «Приват». Контроль был установлен после назначения Кабинетом Министров главой компании Владимира Потапенко. Это произошло в то время, когда представителем президента в правительстве был Андрей Герус.

После этого «Центрэнерго» начало закупать уголь через близкие к «Привата» компании и реализовать с дисконтом всю произведенную электроэнергию предприятиям этой группы.