Государственная служба геологии и недр на электронном аукционе 31 августа продала спецразрешение на разработку Будищанско-Чутовской площади углеводородов за рекордные 650,5 млн грн

Об этом свидетельствуют результаты аукциона в системе ProZorro.

Стоимость спецразрешения по сравнению со стартовой ценой выросла в 8 раз.

Победителем аукциона стала компания "Нафтогазгеорозвидка", входящая в состав» ДТЭК Нефтегаз".

В аукционе принимали участие государственная компания «Укргаздобыча», которая предложила 650 млн грн, «Регал Петролеум» (512 млн грн), «Укрнефтебурение» (131 млн грн) и «Индепендент Энерджи Сервисез» (130,5 млн грн).

"Государство получит рекордные 650,5 млн. Это более чем в 8 раз превышает стартовую стоимость лота. Поздравляем победителя электронного аукциона компанию «Нафтогазгеорозвидка». Самая дорогая лицензия за всю историю аукционов Госгеонедр», - прокомментировал результаты аукциона глава Госгеонедр Роман Опімах.

Участок имеет площадь 174,89 км2, находится на территории Полтавского и Чутовского административных районов Полтавской области.

Перспективные ресурсы нефти на этом участке составляют более 2 млн т, газа – 20,587 млрд куб.об.

Ранее глава Госгеонадр Роман Опимах заявлял, что Будищанско-Чутовская площадь является самым перспективным нефтегазовым участком, который выставлен на аукцион за последнее десятилетие.

Напомним, Госгеонедр ожидает доход государственного бюджета от продажи спецразрешений на пользование недрами в 2020 году на уровне 1 млрд грн.

Как сообщалось, депутаты экологического комитета парламента одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года. В частности по запуску службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка.