Ответственность за растрату бюджетных средств на заведомо бесперспективное расследование «Роттердам+» лежит на депутате Андрее Герусе, который благодаря этому медиа-мифу сделал себе политическую карьеру. Об этом заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Именно Герус виноват в публичном провале, бесполезных расходах бюджетных средств на дело «Роттердам+» и как результат формирования образа неудачников руководства НАБУ и САП. И уже не важно, что для Геруса дело «Роттердам+» была исключительно лоббистским проектом и трамплином в политику», - отметил эксперт.

По его словам, дело «Роттердам+» с первого дня не имело никакой судебной перспективы и расходы бюджетных средств на многолетнее расследование никогда не могли быть компенсированы.

иллюзорные убытки методики расчета стоимости угля или как ее назвал Андрей Герус формулы «Роттердам плюс», - добавил Корольчук.

Эксперт не исключил, что правоохранительные органы могут начать расследование по факту нанесения государству убытков из-за растраты средств на проведение этого расследования.

«Не исключено, что дело «Роттердам+» может и дальше рассматриваться правоохранительными органами. Но уже будет изучаться вопрос ущерба государству, который был нанесен должностными лицами и действующими народными депутатами при якобы расследовании дела «Роттердам+». И это уже будет другая история», - подытожил эксперт.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам +» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

Срок досудебного расследования по делу «Роттердам+» закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Расследование по делу «Роттердам+» началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.

Формула «Роттердам+» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.