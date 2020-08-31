Олигарх Игорь Коломойский с участием контролируемых им народных депутатов и с использованием Конституционного суда хочет остановить развитие зеленой энергетики, чтобы покупать электроэнергию для своих предприятий по дешевке и сохранить возможность разворовывать государственные энергетические предприятия, в т. ч. «Центрэнерго»

Об этом в своем блоге написал бизнесмен, соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игорь Тынный, комментируя представление 47 депутатов в КС о признании зеленых тарифов незаконными.

"Группа депутатов Верховной Рады внесла инициированное Александром Дубинским представление в Конституционный суд о якобы незаконности зеленых тарифов. Задача - посеять хаос и разрушить отрасль возобновляемой энергетики (ВИЭ), признав задним числом неконституционными методы стимулирующего тарифообразования, принятые Верховной Радой 11 лет назад», - пишет Тынный.

По его словам, для инвесторов в ВИЭ эта позорная инициатива нардепов Коломойского, ориентированных на владельцев ферросплавных заводов, не стала неожиданностью, поскольку о юридической подготовке к процессу было известно еще полгода назад.

«Лично я никогда не считал их (структуры Игоря Коломойского – ред.) бизнес-группой. Они всегда были и остаются самой мощной в Украине организованной преступной группой. Талантливые шулеры, которые задолжали народу Украины десятки миллиардов долларов за сделки с Приватбанком и компаниями, различными государственными энергокомпаниями ПАО "Укрнафта", ПАО"Центрэнерго", НАЭК "Энергоатом" и тому подобное.

Он напомнил, что недавно ПАО "Центрэнерго", при себестоимости как минимум 1,62 гривны радостно продало заводам Коломойского, через его посредников, электрическую энергию по 1,07 гривны.

"Ориентировочно, нерыночная скидка на электроэнергию для этих талантливых инвесторов в государственные должности и суды достигает 1,2 млн долларов США в сутки!! Неплохой "бизнес"? Точно лучше, чем инвестировать в новые заводы или электростанции. Принцип саранчи, которая поедает все, что попадается на пути, и перелетает дальше в поисках новых мест и новых жертв», - подчеркнул Тынный.

При этом он добавил, что у Коломойского сейчас времена небывалого расцвета, поскольку есть возможность бесплатно (без приватизации) эксплуатировать, государственные угольные шахты, государственные обогатительные фабрики, возложить на государство уплату всех заработных плат и расходов, приватизировав только прибыли.

«Электрическую энергию должно делать дешевле не административное влияние, не назначение своих людей в регулятор НКРЭКП, а большое предложение этой энергии, произведенной на современных новых электростанциях. Однако они хотят консервировать старую систему, потому что сейчас контролируют государственные станции, не вложив в них ни копейки. Это, де-факто, бизнесовое рейдерство с политическим прикрытием", - резюмировал Тынный.

Напомним, 10 августа по иску 47 народных депутатов, которые входят в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство в деле о конституционности закона о "зеленых" тарифах. Годом ранее олигарх Игорь Коломойский в интервью Цензор.нет сообщил, что обдумывает о возможности подачи запроса в Конституционный Суд о конституционности выплаты зеленых тарифов на энергию из альтернативных источников.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.