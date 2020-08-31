Принятие законопроектов об экологическом контроле превратит экоинспекцию в коррупционного монстра

Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.



По словам президента "Укрметаллургпрома" зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты наделяют госэкоинспекцию неограниченными полномочиями и превратят в коррупционного монстра.



«Он (законопроект про экоконтроль, - ред.) создает монстра. Кроме того, что он перетягивает на себя полномочия других органов, он еще наделяет инспекторов экологических чрезмерными полномочиями. Зная, что это чрезмерно коррумпированная деятельность. Редко очень можно встретить экологического инспектора, который не вовлечен в какое-то вымогательство, которое направлено в сторону промышленных предприятий», - объяснил Каленков.



Он считает, что разработчики законопроектов намерены создать в государственном контролирующем органе коррупционную кормушку, которая будет наполняться за счет злоупотреблений экоинспекторами своей властью, и призвал авторов проектов их отозвать.



«Фактически это очень неприкрытая явная, наглая даже попытка сделать такую коррупционную кормушку, причем даже в таком виде, в каком даже за всю историю Украины не было. Этот закон создает механизм для того, чтобы все эти злоупотребления просто вывести на новый уровень», - заявил Каленков.



Ранее президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что принятие законопроекта о государственном экологическом контроле (№3091) и внедрение его норм приведет к остановке отечественной промышленности.



В свою очередь в Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции считают, что законопроект об экологическом контроле (№3091) создает значительные коррупционные риски и угрожает давлением на предпринимателей.



Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты об экологическом контроле (№№ 3091, и 3091-1) и об основных принципах проведения внеплановых мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды (№3417).