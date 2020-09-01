Почти 1 млрд грн от налога на выбросы СО2 могут быть инвестированы в энергомодернизацию предприятий, что повысит их энергоэффективность
Об этом написал врио главы Госэнергоэффективности Константин Гура в колонке для «Экономической правды».
По словам главы Госэнергоэффективности, Минэнерго совместно с Госэнергоэффективностью и международными партнерами разработали законопроект, который предусматривает изменения в Бюджетный кодекс, благодаря которым средства с налога на выбросы СО2 будут направлены не в общий фонд бюджета, а на повышение энергоэффективности предприятий. То есть они будут иметь целевое назначение и будут использоваться для енергомодернизации предприятий.
Законопроектом предлагается создать Государственный фонд энергоэффективной модернизации предприятий, который сможет: аккумулировать поступления с налога на выбросы СО2, а это почти 1 млрд грн, и предоставлять софинансирование на энергоэффективные проекты, например, компенсацию части кредитов предприятиям на закупку энергоэффективного оборудования.
По мнению Гуры, Фонд станет надежным и постоянным источником средств на энергоэффективность. Кроме того, будет обеспечена непрерывность финансирования, что даст возможность гарантировать предприятиям выплаты, когда модернизация выходит за временные рамки одного финансового года.
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Напомним, ранее Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию затрат на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.
В то же время президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что средствам от сбора экологического налога необходимо вернуть целевой характер и направлять их исключительно на экологические проекты.