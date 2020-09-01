По результатам первого полугодия 2020 года общее количество частных солнечных электростанций, подключенных к операторам систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети составляет 7220 объекта, это 28% от общего количества просьюмеров в Украине. За первые шесть месяцев к сетям ОСР было подключено 1330 новых солнечных электростанций.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Сети.

В пресс-службе оператора системы распределения сообщили, что Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины отчиталось о 25,6 тыс установленных частных СЭС в Украине по результатам второго квартала 2020 года. Почти треть от всех просьюмеров в Украине (7220 частных СЭС) подключены к сетям операторов системы распределения ДТЭК Сети.

«В Украине количество домашних солнечных электростанций ежегодно растет минимум вдвое. Этот мировой тренд уже повседневность для нашей страны. ДТЭК действует в интересах Украины и обеспечивает свободный доступ к элекроинфраструктуре для всех клиентов. По результатам второго квартала до операторов систем распределения ДТЭК Сети подключены 7220 частных СЭС, что в 2 раза больше, чем в прошлом году», – отметил Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети.

В компании заявляют, что больше всего частных солнечных электростанций подключено в Днепропетровской области.

«По состоянию на 1 июля 2020 года в Днепропетровский области установлено 3 398 частных солнечных электростанций, 785 из них подключены в этом году», - говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на 1 июля 2020 года:

• Киевоблэнерго – 297 новых СЭС, общее количество – 2082;

• Одессаоблэнерго – 126 новых СЭС, общее количество – 1071;

• ДТЭК Донецкие Электросети – 109 новых СЭС, общее количество – 473;

• ДТЭК Киевские Электросети – 15 новых СЭС, общее количество – 196.