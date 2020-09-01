Текущий конкурс на избрание члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) проводится таким образом, чтобы выиграть в нем могли конкретные лица, а не независимые кандидаты.

Об этом в Facebook написала нардеп фракции «Слуга народа» Людмила Буймистер.

"Видимо таки прошлый конкурс на членов НКРЭКУ был первым и последним, который проходил в честной конкурентной борьбе...Чем дальше продвигается конкурс, тем он больше вызывает к себе вопросов", - написала Буймистер.

По ее словам, порядок оценки кандидатов и их профессиональной компетентности осуществляется по очень специфическим вопросам, касающихся сотрудничества с международными, общественными организациями и экспертной средой. Кроме того, прописано требование знания судебной практики.

"Как члены конкурсной комиссии будут оценивать эти знания? Насколько мне известно, среди членов конкурсной комиссии есть лишь один юрист. То есть решения будут приниматься на основе только одного мнения? По моему мнению, этот пункт в порядке оценивания – основной маркер будущих решений относительно кандидатов", - добавила нардеп.

Она рассказала, что юристами из числа кандидатов Виталий Шубин (экс заместитель министра энергетики), Олег Полищук (ранее работал в Энергоатоме), Андрей Гунько (по неподтвержденным пока опытом работы в энергетике или на руководящих должностях) и Светлана Терещенко – действующий руководитель юридического департамента НКРЭКУ.

"Как думаете, кто лучше всех будет знать эту самую судебную практику? А в дополнение кто из кандидатов еще имеет опыт сотрудничества с международными, общественными организациями и экспертной средой, а также способен организовывать работу служб и подразделений НКРЭКУ?",- отметила Буймистер.

Также она сообщила, что во время прошлого конкурса обнародовался ориентировочный перечень вопросов для собеседования, но во время этого конкурса – нет.

Как сообщалось, в конце августа стало известно, что на конкурс по отбору кандидатов на должность членов НКРЭКУ допущены 15 из 17 претендентов, еще в двух будет приглашена дополнительная информация, необходимая для принятия решения о допуске.