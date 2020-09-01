Государственная служба геологии и недр отвергла претензии «Нафтогаз Украины» к законности аукциона по Будищанско-Чутовский нефтегазовой площади, на котором государственная монополия проиграла ценовую конкуренцию.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление Госгеонедр.

«Перед вынесением на аукцион участок прошел все необходимые согласования. В аукционе приняли участие пять компаний, в том числе АО «Укргаздобыча», которая заняла второе место по результатам торгов, предложив за лот 650 млн грн. Победитель торгов ООО «Нафтогазгеоразведка» («ДТЭК Нефтегаз» – ИФ) предложило за специальное разрешение 650,5 млн грн», – отметила Госгеонедр.

С 2011 по 2017 г. лицензией на Будищанско-Чутовский участок владел НАК «Нафтогаз Украины», однако через нарушение лицензионных условий лицензия была аннулирована.

Геологическая служба подчеркнула, что еще в 2017 г. все судебные инстанции в Украине, вплоть до Верховного суда, подтвердили законность решения Гесгеонедр об аннулировании этой лицензии.

Согласно сообщению «Интерфакс-Украина», прозрачными и конкурентными назвала прошедшие 31 августа торги, на которых победила компания ДТЭК, член набсовета НАК «Нафтогаз Украины» Наталия Бойко, поздравив главу Госгеонедр Романа Опимаха в Facebook с рекордной ценой, которая в 8 раз превысила стартовую.

«Нафтогаз» обеспечил конкуренту борьбу, что привело к повышению стоимости лота в 8 раз и поступлениям в государственный бюджет рекордной суммы в размере 650,5 млн грн от игрока из частного сектора», – отметила Бойко.

Напомним, сразу после окончания аукциона «Нафтогаз Украины» заявила, что, несмотря на поражения в аукционе, она планирует в судах отстаивать свои интересы на Будищанско-Чутовскую площадь.

В НАК несмотря на решения судов всех инстанций считают, что Госгеонедр в 2017 году необоснованно издала приказ об аннулировании специальных разрешений на вышеуказанные площади.

Напомним, 31 августа Госгеонадр продала спецразрешение на разработку Будицанской-Чутовской нефтегазовой площади за 650,5 млн грн. В ходе аукциона цена по сравнению со стартовой выросла в 8 раз. Победителем аукциона стала компания «Нефтегазгеоразведка» («ДТЭК Нафтогаз»).

По словам главы Госгеонедр Романа Опимаха, 650,5 млн грн стали рекордной суммой за одно спецразрешение за всю историю проведения аукционов.

Участок был продан на электронном аукционе. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство упростило условия проведения электронных торгов спецразрешениями на недра для повышения прозрачности торгов.

Ранее сообщалось, что депутаты экологического комитета Верховной Рады одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии 2020 года. В частности, это касается запуска службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка.