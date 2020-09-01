Офис генерального прокурора изучит возможность начала досудебного расследования по факту продажи государственной компанией «Центрэнерго» 4,6 млрд кВт.час электроэнергии по заниженной цене подконтрольной группе «Приват» компании «Синтез Ойл».

Об этом сообщил экс-народный депутат Геннадий Москаль, обнародовав на Facebook копию заявления о совершении уголовного правонарушения, направленная в Офис генпрокурора общественной ассоциацией «Народ Украины против коррупции».

«Прошу начать расследование по факту хищения государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами ПАО «Центрэнерго», - говорится в обращении Геннадия Москаля к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

По данным ассоциации, 14 августа «Центрэнерго» продала 4,6 млрд кВт-час подконтрольной Игорю Коломойскому компании по цене 1,07 грн/кВт.час (при заявленной себестоимости на уровне 1,62 грн/кВт.час).

«Таким образом государству нанесен ущерб на сумму 4,9 млрд грн», - говорится в обращении.

Напомним, начиная с июля 2019 г., «Центрэнерго» находится под операционным контролем группы «Приват» Контроль был установлен после назначения Кабинетом Министров главой компании Владимира Потапенко. Это произошло в то время, когда представителем президента в правительстве был Андрей Герус.

После этого «Центрэнерго» начала закупать уголь через близкие к «Привата» компании и реализовать с дисконтом всю произведенную электроэнергию предприятиям этой группы.

Для эффективной приватизации «Центрэнерго», которая запланированная на II кв. 2021 г., Министерство энергетики предложило объединить генерирующую компанию с наиболее эффективными государственными угольными шахтами. На текущей неделе ожидается создание межведомственной рабочей группы для выбора оптимальной модели объединения.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус в интервью информагентству «Интерфакс-Украина» заявил, что приватизация компании должна произойти вместе с сырьевой базой. Для этого, по его словам, перед приватизацией нужно перспективные государственные шахты объединить с «Центрэнерго».

Также за передачу «Центрэнерго» государственных угольных шахт выступил генеральный директор генерирующей компании Александр Корчинский. По его убеждению, это позволит улучшить финансовое состояние компании и соответственно повысить ее стоимость.