АО «Укрзализныця» 1 сентября определило победителями двух тендеров на поставку 6000 тонн дизельного топлива компании «Оил Трейд 2018», аффилированную с группой «Приват» и «Анвитрейд» (Wexler Group)

Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на ProZorro.

«Анвитрейд» предложила ресурс по расчетной цене 19 770,4 грн/т, «Оил Трейд 2018» — по 19 610,9 грн/т.

По расчетам издания, так называемая фиксированная «грязная» маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ за 10 дней по получения разнарядки, составит у «Анвитрейд» 877 грн/т ($32/т) у «Оил Трейд 2018» — 744 грн/т ($27/т).

Эта «грязная» маржа помимо чистого заработка компаний включает в себя затраты на оплату премий по импортным контрактам или закупки на внутреннем рынке, затраты на доставку в Украину, страховку и прочие расходы.

Напомним, формульный подход с использованием цен в европейских биржевых площадках используется в Украину также для расчета стоимости газа для населения. С февраля по июль 2020 года это была т. н. формула «Амстердам плюс» - цена на хабе ТТF в Нидерландах плюс доставка в Украину. С 1 августа поставщики ориентируются на хаб NCG в Германии, добавляя фиксированную наценку, которая покрывает транспортные расходы на доставку газа в Украину.

Аналогичная формула в 2016-2019 г. действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Она получила название «Роттердам+» и предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен.

Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.