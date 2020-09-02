Законопроекты об экологическом контроле (№3091 и 3091-1) не устанавливают прозрачных правил игры в сфере, их принятие приведет лишь к усилению коррупции

Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.



По словам эколога, зарегистрированные в парламенте законопроекты не устанавливают прозрачные правила в сфере государственного экоконтроля, которая является глубоко коррумпированной.



«Если мы говорим, что государство декларирует принципы снижения давления на предприятия со стороны государства, то наоборот этот закон (об экоконтроле, - ред.) усилит и обострит отношения между государством и ответственным бизнесом», - сказала Цыганок



По ее мнению, принятие этих законопроектов лишь разбалансирует ситуацию, и приведет к росту злоупотреблений со стороны Государственной экоинспекции и давлению на бизнес. Эксперт считает, что указанные законопроекты должны быть отозваны.



«Единственным возможным и правильным достаточным для нынешних условий шагом это будет отозвать проекты законов и доработать для того, чтобы принятый закон, который нацелен на реформу системы государственного экологического контроля, решал проблемы, а не создавал дополнительные сложности», - отметила Цыганок.



Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что экологические законопроекты, инициированные профильным парламентским комитетом, наделяют экоинспекцию неограниченными полномочиями, которые могут быть использованы для давления на бизнес.



В то же время президент ИСС Ukraine Владимир Щелкунов считает, что проведение экоинспекцией проверок, которые предусматриваются в законопроектах об экологическом контроле, могут привести к остановке промышленности.