Член Национальной комиссии, которая осуществляет государственного регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Ольга Бабий с момента назначения и до текущего момента остается членом политической партии «Объединение Самопомощь», что является прямым нарушением закона об НКРЭКУ.

Об этом сообщил адвокат Алексей Святогор со ссылкой на партийный список «Самопомощи» и данные Центральной избирательной комиссии.

«Действующее законодательство предусматривает, что должность члена регулятора (НКРЭКУ) не может занимать лицо, являющееся членом политической партии. Однако среди членов регулятора должность занимает Ольга Бабий из партии «Объединение «Самопомощь», - сообщил адвокат в статье на сайте «Свободное слово».

Согласно открытым данным, на которые ссылается Святогор, Ольга Бабий до текущего момента возглавляет белоцерковскую партийную ячейку партии «Самопомощь». На выборах в Верховную раду 2019 г. Ольга Бабий, по данным ЦИК, была включена в избирательный список партии «Объединение Самопомощь» под №10.

При этом адвокат указывает, что согласно части 2 статьи 7 Закона о НКРЭКУ, лицо, которое является членом политической партии и/или не менее чем 3 месяца в течение года до подачи заявки на конкурс входило в состав руководящих органов политических партий или пребывало в трудовых отношениях с партией не может быть назначено на должность члена НКРЭКУ.

«Соответствующая информация была направлена в адрес Кабинета Министров, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Офиса Генерального прокурора, Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро», - сообщил адвокат.

Напомним, НКРЭКУ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который осуществляет государственное регулирование, мониторинг и контроль над деятельностью участников рынка энергетики и коммунальных услуг.