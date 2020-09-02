Группа «Приват» Игоря Коломойского добивается введения пошлин на импорт дизельного топлива, чтобы монополизировать рынок нефтепродуктов и спровоцировать повышение цен. Об этом во время митинга под стенами Верховной Рады 2 сентября заявил председатель общественной организации «Авто Евро Сила» Олег Ярошенко.

"Вы знаете, что владельцем такой истории является олигарх Коломойский. Сегодня он хочет сделать полную империю, он хочет абсолютно завладеть нефтяным рынком. На сегодняшний день, «Укртатнафта» не способна обеспечить всю страну топливом. То есть, соответственно начнется дефицит. Только начнется дефицит – автоматически поползут цены вверх", - заявил Ярошенко.

По мнению председателя общественной организации, пока на уровне отдельных министерств и Кабинета министров в целом происходит «подковерная игра», что ввести дополнительные ограничения на импорт и тем самым дать возможность подконтрольным Коломойскому предприятиям повысить доходы.

Ярошенко добавил, что предыдущие попытки «Укртатнафты» ограничить импорт или повысить акцизный налог на нефтепродукты были отклонены властями, в том числе благодаря активной позиции гражданского общества.

Напомним, в начале июля «Укртатнафта» обратилась в Министерство энергетики с просьбой ввести пошлины на импорт дизельного топлива в размере 8,46% с 1 августа 2020 г. Однако эта инициатива не была поддержана экспертным советом при Минэнерго.

По оценкам «Нефтегазовой ассоциации Украины», введение пошлин по требованию «Укртатнафты» приведет к росту цен и убытков экономики на уровне 11 млрд гривен в год. Также ограничение на импорт может разрушить диверсифицированную систему поставок топлива на украинский рынок и усилить монополизацию группы «Приват» как владельца Кременчугского НПЗ.

Это уже вторая попытка ПАО «Укртатнафта» ограничить импорт нефтепродуктов с начала текущего года. Еще в январе компания обратилась с соответствующей просьбой к Межведомственной комиссии по международной торговле, но в июне ее заявление было отклонено.