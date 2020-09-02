ГП «Восточный ГОК» в первом полугодии 2020 года увеличило чистый убыток на 55,3%

Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства энергетики Украины.

Так, чистый убыток предприятия в первом полугодии 2019 года составил 177 млн грн, тогда как в первом полугодии 2020 эта цифры возросла до 274,8 млн грн.

Напомним, в 2017 году Восточный ГОК показал прибыль в размере 389 млн грн. Уже в 2019 ситуация кардинально изменилась, чистый убыток составил 680 млн грн по итогам года.

Напомним, Восточный ГОК является крупнейшим производителем серной кислоты в Украине. С 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя, но в результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза.

При этом финансовые показатели украинских производителей не улучшились, а, наоборот, в разы ухудшились. Данный факт подтверждает существование коррупционной схемы, где зарабатывают компании-прокладки.

Основными потребителями серной кислоты в Украине являются металлургические и химические предприятия. Эксперты и участники рынка уже не раз заявляли о том, что квоты на импорт серной кислоты ставят под угрозу работу украинкой промышленности, так как производители систематически нарушают сроки поставки продукции.