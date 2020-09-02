Если Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) не нашло доказательств правонарушения в ходе расследования дела «Роттердам+», то оснований сомневаться в качестве работы этого органа нет.

Об этом в эфире телеканала «Украина24» сообщил журналист Дмитрий Гордон.

«НАБУ создано для того чтобы искать и находить. Если НАБУ не нашло, какой у меня есть резон и какие предпосылки сомневаться в этом. НАБУ свое слово сказало», - сказал Гордон.



Напомним, 28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». К этому также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

Срок предварительного расследования по делу «Роттердам +» закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Расследование по делу «Роттердам +» началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров.

Формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.