Кабинет Министров по предложению Фонда государственного имущества создал рабочую группу для выбора оптимальной модели создания вертикально-интегрированной компании на базе ПАО «Центрэнерго» и эффективных государственных угольных шахт.

Такое решение было принято на заседании правительства 2 сентября.

«Это даст возможность государству повысить инвестиционную привлекательность «Центрэнерго» в разрезе запланированной на 2021 г. приватизации, отказаться от государственных дотаций в угольный сектор, а также обеспечить прибыльную и стабильную работу эффективных государственных угледобывающих предприятий», - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Согласно документу, рабочая группа в течение одного месяца определить наиболее оптимальную модель объединения «Центрэнерго» с угольными шахтами. За организационную работу этого совещательно-консультативного органа будет отвечать Фонд государственного имущества.



Напомним, в конце августа Министерство энергетики в рамках реформирования угольной отрасли предложило наиболее эффективные государственные угольные шахты объединить с компанией «Центрэнерго». С одной стороны, это должно обеспечить стабильный сбыт угля с госшахт, с другой – повысить эффективность приватизации «Центрэнерго», которая запланированная на II кв. 2021 г.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус в интервью информагентству «Интерфакс-Украина» заявил, что приватизация компании должна произойти вместе с сырьевой базой. Для этого, по его словам, перед приватизацией нужно перспективные государственные шахты объединить с «Центрэнерго».

Идею передачи «Центрэнерго» государственных угольных шахт поддержал генеральный директор генерирующей компании Александр Корчинский. По его убеждению, это позволит улучшить финансовое состояние компании и соответственно повысить ее стоимость.

С июля 2019 г. по текущий момент «Центрэнерго» находится под операционным контролем группы «Приват» Контроль был установлен после назначения Кабинетом Министров главой компании Владимира Потапенко. Это произошло в то время, когда представителем президента в правительстве был Андрей Герус.

После этого «Центрэнерго» начала закупать уголь через близкие к «Привата» компании и реализовать с дисконтом всю произведенную электроэнергию предприятиям этой группы.